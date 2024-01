Durante los últimos años, hemos visto como la mayoría de las compañías se han enfocado en lanzamientos digitales. Esto no solo permite que los juegos tengan un precio constante, sino que los costos de producción para una versión física son abandonados. Sin embargo, el público aún no está listo para comprometerse por completo a esta nueva tendencia. Esto es algo que Ubisoft espera que pronto cambie en esta industria.

Como seguramente ya lo saben, Ubisoft, al igual que Xbox, PlayStation, EA y otras compañías, cuenta con un servicio de suscripción. Si bien durante los últimos años no muchos han expresado un interés en Ubisoft+, la compañía francés ha reestructurado su modelo con la oportunidad de tener juegos de lanzamiento día uno, como es el caso de Prince of Persia: The Lost Crown. De esta forma, Philippe Tremblay, director de suscripciones de Ubisoft, ha señalado que el público debería estar más dispuesto a dejar de lado el modelo tradicional, y aceptar a los servicios de suscripción.

En una plática con GamesIndustry.biz sobre la gran reestructuración de Ubisoft+, Tremblay ha señalado que, al igual que sucedió con la industria del cine y la música, poco a poco veremos cómo las nuevas generaciones de jugadores optan por el formato digital y los servicios de suscripción, en lugar de comprar copias físicas. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Una de las cosas que vimos es que los jugadores están acostumbrados, un poco como un DVD, a tener y ser dueños de sus juegos. Ése es el cambio del consumidor que debe ocurrir. Se sintieron cómodos sin poseer su colección de CD o DVD. Esa es una transformación que ha tardado un poco más en producirse [en los juegos]. A medida que los jugadores se sientan cómodos en ese aspecto… no perderás tu progreso. Si reanudas el juego en otro momento, tu archivo de progreso seguirá ahí. Eso no ha sido eliminado. No pierdes lo que has construido en el juego ni tu compromiso con el juego. Se trata de sentirse cómodo sin ser dueño de tu juego. Todavía tengo dos cajas de DVD. Definitivamente, entiendo la perspectiva de los jugadores al respecto. Pero a medida que la gente adopte ese modelo, verán que estos juegos existirán, el servicio continuará y podrás acceder a ellos cuando quieras. Es un sentimiento tranquilizador. El streaming también funciona muy bien con la suscripción. Así que pagas cuando lo necesitas, en lugar de pagar todo el tiempo”.

Aunque las declaraciones de Tremblay pueden sonar muy generales, el ejecutivo solo ha compartido información relacionada con el servicio de la compañía francesa, como el caso de octubre, el mes más exitoso de Ubisoft+. Tremblay dice que la compañía ha tenido “millones” de suscriptores en los últimos cuatro años, que en conjunto han jugado más de 500 millones de horas de juego. Algunos se registran para probar un título durante uno o dos meses, mientras que otros entran, se quedan y disfrutan de numerosas experiencias.

Las declaraciones de Tremblay necesitan el respaldo de Xbox y PlayStation, quienes dominan el mercado de los servicios de suscripción. En el caso de Microsoft, sabemos que Game Pass cuenta con más de 25 millones de suscriptores, pero esta información ya tiene años al aire, y no se ha ofrecido un nuevo actualizado que revele cómo ha crecido, o bajado, este mercado. Por su parte, PlayStation Plus sigue siendo tratado como un extra para los usuarios de Sony, y rara vez vemos prácticas como juegos día uno en esta plataforma.

En este caso, Tremblay asegura que es la nueva generación de jugadores la que está más dispuesta a enfocarse por completo en el apartado digital y, como lo menciona, aceptar que no son dueños de sus juegos. Sin embargo, aún es muy pronto para tener una respuesta clara a este tema. Si bien hay gente que está dispuesta a pagar por tener juegos día uno gracias a un servicio de suscripción, aún hay muchos que compran discos.

Por su parte, Ubisoft+ Premium ya está disponible en Xbox, PC y Amazon Luna. Por $17.99 dólares, todos los usuarios pueden disfrutar de una extensa lista de juegos de la compañía francesa, incluidos lanzamientos día uno, así como las versiones definitivas de algunos de sus títulos más aclamados. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Prince of Persia: The Lost Crown. De igual forma, Ubisoft habla sobre el remake de Prince of Persia: The Sands of Time.

Esta es una declaración que ya hemos escuchado, y si bien es cierto que nuevas generaciones están dispuestas a pagar por un servicio en lugar de comprar un juego nuevo, muchos más aún preferimos este modelo de negocio, y las compañías lo saben. Xbox y Ubisoft tal vez lo quieren ver de otra forma, pero hay otros que aún venden discos.

Vía: GamesIndustry.biz