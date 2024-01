Colombiana de el Niño y La Garza responde a acusaciones

Recientemente se ha presentado una nueva polémica en el mundo de la animación, esa es sobre la película más nueva del Studio Ghibli, El Niño y la Garza, misma que llegó a los cines hace ya casi de un mes, y de la cual se ha dicho la singularidad de que una chica de Colombia participó como ilustradora. Así, en diversas entrevistas compartió su experiencia trabajando de forma remota con ellos, con datos que suenan bastante increíbles para ser verdad, razón por la cual hicieron muchos memes en internet.

Vale la pena mencionar, que la chica aseguró en las entrevistas que tuvo tres interacciones directas con el propio director de la obra, Hayao Miyazaki, conversando mediante un traductor sobre el proceso que conllevaría trabajar con el equipo y de cuál sería la carga que le correspondería. A eso se agrega el hecho de que mencionó haber hecho poco más de 35,000 fotogramas a mano, lo cual sería mucho tiempo de la cinta corriendo, lo cual llamó la atención hasta de parte del público de los Estados Unidos.

También tenemos la entrevista con el creador de contenido conocido como Caith Sith, preguntando sobre las ilustraciones, mencionando que son 100% suyas aunque dentro del portafolio hay una que realmente no ha sido creada por su inventiva. Así, después de pasar por varias entrevistas más, ha comentado que podría haber exagerado un poco, lo cual es producto de haber sido parte del ojo público en los últimos días, y a eso añade que realmente no trabajó en la película en su totalidad, sino un par de escenas.

Aquí lo mencionado:

También habla sobre por qué presuntamente no ha salido en los créditos:

Me la vi toda menos los últimos 40 minutos y los poscréditos, por eso no sabía en qué parte estaba ubicada, ahí es cuando pido al estudio de manera desesperada que me ayuden, me mandaron un pantallazo y me dijeron que por ser extranjera hago parte de las casas de soporte de animación que aparecen en la parte de animación, por eso no aparece mi nombre, mi contrato con el estudio era freelance.