Stalker 2: Heart of Chornobyl retrasa su lanzamiento

Algo que para nada ya es novedad en la industria de los videojuegos, es el hecho de que las compañías se tomen la libertad de retrasar la fecha de salida de sus juegos, y que mayormente se hace para pulir aspectos puntuales y tener una versión vainilla que realmente no requiera parches del primer día. Y este es el caso con un título en particular, Stalker 2: Heart of Chornobyl, el cual al final no llegará en tiempo y forma como estaba originalmente planeado.

Según lo mencionado hace meses atrás, el videojuego estaba planeado para llegar en algún punto de inicios de este año, concretamente el primer trimestre, pero ante eso sus principales responsables del desarrollo, GSC Game World, comentan que habrá algo de atraso en la salida. Teniendo como la fecha oficial el 5 de septiembre de este mismo año, ahora sin la posibilidad de algún tipo de cambio, dado que ya tienen consigo el esqueleto final.

El estudio de Ucrania menciona que esto se ha decidido por la retroalimentación de los usuarios, ya que a finales de 2023 lanzaron una especie de beta para ciertos jugadores selectos, con comentarios variados que van desde lo aceptable, pero que también se necesitan retocar algunos aspectos puntuales. Entre ellos, la parte del rendimiento que debe mejorar, con cuadros que se deben mejorar a la brevedad posible.

Acá algunas declaraciones:

A lo largo del proceso de desarrollo, francamente desafiante, entendimos que el tiempo era la esencia principal del equipo. Al ver el alcance del pulido y comprender que no podemos forzar demasiado su paciencia, estábamos absolutamente dedicados a lanzar el juego en el primer trimestre de 2024 y trabajamos muy duro para cumplir con la ventana de lanzamiento. Eso, sin embargo, no cambia el hecho de que a principios de este año todavía fuimos testigos de cierta cantidad de imperfecciones técnicas que mantienen a STALKER 2 por debajo de los estándares esperados para la experiencia final que nuestros fans están esperando. Si bien no hay absolutamente ninguna manera de hacer que otro retraso suene menos oscuro, decidimos dejar claro nuestras razones para posponer el juego en aras de otra ola de pulido.

Recuerda que Stalker 2 ahora se lanza el 5 de septiembre para Xbox Series X/S y PC. Llega a Game Pass en el día uno.

Vía: VGC

Nota del editor: Otro factor que definitivamente ha sido clave es la guerra que Ucrania tiene con Rusia, razón por la cual no es fácil lidiar con el problema y a la vez trabajar en un proyecto ambicioso. Así que por ahora toca ser pacientes para que el proyecto vea la luz del día en septiembre.