Si bien el MCU tendrá un par de nuevas series este año, la única película planeada para el 2024 es Deadpool 3, la cual se encargará de llevar este personaje del universo de Fox, a la continuidad principal de Marvel en el cine. De esta forma, las expectativas son bastante altas, y las nuevas imágenes filtradas de la producción nos dan una idea del tipo de aventura que nos espera.

Como seguramente ya lo saben, Deadpool 3 se encargará de explorar el multiverso de Marvel. De esta forma, una reciente filtración nos muestra en acción algo que los fans ya estaban esperando, puesto que aquí podemos ver a multiverso versiones, o variantes, de este personaje convivir al mismo tiempo.

Video e imágenes filtradas de la nueva película de Deadpool 3.

Con Ryan Reynolds y Hugh Jackman como Deadpool y Wolverine.

Ryan luce cabello largo.

Alguna teoría????

#Deadpool3 pic.twitter.com/nqxhB3SZ4o — Clint Is Good (@westbestern_) January 19, 2024

Por medio de Twitter, múltiples imágenes y videos directos desde el set de grabaciones de Deadpool 3 nos muestran a tres variantes de este personaje. La primera es interpretada por un doble de acción, y nos muestra a Deadpool con su cara desfigurada, es decir, el personaje que ya todos conocemos. La segunda es más interesante, puesto que podemos ver a Ryan Reynolds sin las aberraciones faciales y con un cabello largo. Por último, pero no menos importante, también es posible apreciar a Dogpool, del cual ya sabíamos su existencia.

Esto confirma que Deadpool 3 nos presentará diversas versiones del mismo personaje, y se seguirá el estilo que vimos en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, en donde un solo actor interpreta diversas versiones del mismo personaje. Sin embargo, no se descarta alguna sorpresa que logre atrapar desprevenidos a todos los fans.

Te recordamos que Deadpool 3 llegará a los cines el próximo 26 de julio de 2024. En temas relacionados, puedes checar más filtraciones de esta cinta aquí. De igual forma, actriz de Marvel’s Spider-Man es acosada.

Nota del Editor:

Deadpool 3 luce como una película sumamente interesante. Sin embargo, aún hay muchos secretos que tiene esta cinta. Reportes han señalado que la TVA tendrá alguna participación, por lo que Owen Wilson podría formar parte del elenco. De igual forma, se habla de múltiples cameos de personajes de X-Men y el MCU, y hasta el momento no se ha filtrado una sola imagen de esto. Parece que todos están interesados solamente en Deadpool y Wolverine.

Vía: westbestern_