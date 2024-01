Filtran casco de Wolverine para Deadpool 3

Es un hecho que este año las películas de superhérores se verán reducidas en estrenos debido a que en 2023 se dieron las distintas huelgas de hollywood, la de guionistas seguida de la de actores, razón por la que muchos proyectos se vieron afectados para llegar hasta el 2025. Por fortuna para los fans de Marvel, Deadpool 3 solo ha tenido algunos meses de desfaso, y eso significa que las grabaciones se están terminando para que en mitad de año la cinta vea la luz del día en los cines.

Hablando de los grabaciones, mucho material se ha filtrado como villanos que veremos combatir contra los protagonistas y hasta personajes secundarios que ya están confirmados para el UCM. Sin embargo, algo que no se había visto es el casco que se pondrá el otro gran héroe de esta historia, Wolverine. Y ahora ya conocemos cómo va a lucir, no por una fotografía de Hugh Jackman luciéndolo, sino por el arte promocional de la cinta en donde nos ponen de lleno la icónica máscara en su diseño de los 90.

Aquí lo puedes ver:

First look at Hugh Jackman's Wolverine Cowl in 'DEADPOOL 3'. (via: @CanWeGetToast) pic.twitter.com/xpWaVql4zK — X-Men Updates (@XMenUpdate) January 9, 2024

Aquí la sinopsis de la película:

Wolverine se recupera de sus heridas cuando se cruza con el antihéroe, Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común.

Ante esto, los fans no iban a hacerse esperar en cuanto a las reacciones por la máscara, mencionando que si luce así es probable que esta cinta llegue a salvar al UCM, a pesar de que posiblemente no veamos personajes ligados de alguna manera al mismo, al menos que el semi villano se quede atrapado en la dimensión. Esta era la cereza del pastel para saber si valdría la pena ir a la sala de cine, y ahora la gente está convencida de que no va a perderse tan singular acontecimiento.

Recuerda que Deadpool 3 estrena el 24 de julio.

Nota del editor: Según recuerdo, esta será la única película de Marvel que llega este año, y no estamos contando las series que se van a sumar a Disney Plus. Tampoco estoy haciendo válidas las cintas de Kraven y Mada Web, después de todo son proyectos 100% de Sony.