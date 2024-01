Nuevo avance de Princess Peach: Showtime! para Switch

Este a Nintendo empezó a lanzar exclusivas con Another Code: Recollection y dentro de pocos días más vamos a tener la nueva versión de Mario VS. Donkey Kong, pero algo que se conserva como lo más esperado llega en el mes de marzo con ni más ni menos que Princess Peach Showtime!. Esta será una nueva entrega de la princesa del reino hongo después de que no tuviera algún papel protagonista por casi 20 años atrás, con un lanzamiento para DS que no terminó por convencer a la crítica especializada.

Desde su anuncio original en los pasados Nintendo Direct no hemos visto mucho más, pero esto ha cambiado hace escazas horas con la revelación de un nuevo tráiler, en el cual no solo vemos gameplay adicional, sino también nuevas transformaciones para la protagonista. Teniendo una versión de Ninja y también de vaquera, con habilidades únicas que le servirán según el nivel en el que esté cruzando.

Aquí lo puedes ver:

Acá la descripción del juego:

¡Peach resplandecerá en el escenario con increíbles transformaciones como vaquera y ninja, entre otras! El juego Princess Peach: Showtime! será lanzado exclusivamente para la consola Nintendo Switch el 22 de marzo de 2024. Ya está disponible para reservar a través de Nintendo eShop.

Vale la pena mencionar, que este es el único juego original de Nintendo que está saliendo a este año, al menos que nos den a conocer más productos en el próximo directo. Y es que si bien ya hay juegos confirmados, estos son las remasterizaciones de Luigi’s Mansion 2 HD y también Paper Mario: The Thousand-Year Door, los cuales salieron originalmente en Gamecube y Nintendo 3DS respectivamente.

Recuerda que la nueva aventura de Peach llega el 22 de marzo solo en Switch.

Vía: Youtube

Nota del editor: Definitivamente va a ser un juegazo para pasarlo bien, aunque no creo que tenga la pinta de ser GOTY, pero es posible que lo veamos en el mejor juego familiar de dichos premios anuales. Sin embargo, primero que salga Mario VS. Donkey Kong y luego ya vemos que pasa.