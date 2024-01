Confirman State of Play para esta semana

Después de semanas de rumores y filtraciones, PlayStation por fin ha confirmado que en tan solo unos días se llevará a cabo un nuevo State of Play. Esta presentación tendrá nueva información de más de 15 juegos, incluyendo un extenso vistazo a Stellar Blade y Rise of the Ronin, y algunas de las mentes más importantes de la industria harán acto de presencia.

Para ser específicos, será el próximo 31 de enero de 2024 a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México) cuando se lleve a cabo el State of Play. Junto a esto, se ha confirmado que la presentación tendrá una duración de 40 minutos, en donde se nos dará un vistazo a los juegos de PlayStation 5 y PlayStation VR2 que estarán disponibles a lo largo de 2024.

De igual forma, se ha confirmado que veremos algunas novedades enfocadas al futuro del PlayStation 5. Aunque por el momento no hay detalles específicos, más allá de la participación de Stellar Blade y Rise of the Ronin, rumores han señalado que la presentación también estaría protagonizada por Silent Hill 2, del cual se podría dar a conocer su fecha de lanzamiento, Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2, una supuesta remasterización de Sonic Generations, y mucho más.

Recuerda, el primer State of Play del año se llevará a cabo el 31 de enero a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, puedes conocer un poco más sobre los posibles anuncios del evento aquí. De igual forma, clásicos del PlayStation 4 serían remasterizados para el PS5.

Nota del Editor:

Por fin. El primer gran evento del año tiene una tarea complicada, puesto que tiene que proporcionar un panorama de lo que nos espera en el 2024. Si bien ya tenemos una idea de lo que llegará a nuestras manos, el confirmar una fecha de lanzamiento específica para títulos como Silent Hill 2 y Stellar Blade es algo que alegrará a más de una persona.

Vía: PlayStation Blog