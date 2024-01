El próximo 2 de febrero, Suicide Squad: Kill the Justice League por fin llegará a nuestras manos, y pese a que Rocksteady sigue sin admitir que este es un juego como servicio, el día de hoy han revelado sus planes para la primera temporada de este título. Aquí no solo veremos nuevas misiones, armas y contenido adicional, sino que también se incluirá al Joker como personaje jugable.

Por medio de una nueva actualización en video, Rocksteady ha revelado que la primera temporada de Suicide Squad: Kill the Justice League comenzará el próximo mes de marzo, y será completamente gratuita para todos los jugadores. La temporada tendrá como tema principal al Joker, e incluirá dos episodios con nuevas misiones, actividades secundarias, equipo, peleas contra jefes, variantes de enemigos y, sobre todo, al icónico enemigo de Batman como personaje jugable.

Ahora, si te preguntas cómo es que el Joker está de regreso pese a que Suicide Squad: Kill the Justice League se lleva a cabo en el mismo universo de la serie de Batman: Arkham, la explicación es muy sencilla. Este villano no es el Joker que todos conocemos, sino una versión alterna que proviene del multiverso.

Al igual que el resto de los miembros del Suicide Squad, Joker tendrá un conjunto de habilidades para recorrer este mundo, lo que le permitirán escalar, deslizarse, saltar y correr por Metrópolis. Esta versión del personaje usa un paraguas propulsado por cohetes y, como el resto del elenco en este título juego, utiliza rifles de asalto y pistolas. Junto a esto, se ha confirmado que Mark Hamill no será la voz de este Joker.

Esta es solo una parte de un plan más amplio de Rocksteady para usar el multiverso de DC para contar nuevas historias y crear misiones para las próximas temporadas, todo esto inspirado en diferentes líneas de tiempo y universos, permitiéndoles traer de vuelta personajes muertos, como Joker, o presentar versiones alternativas de villanos famosos.

De acuerdo con Rocksteady, cada temporada incluirá un nuevo personaje jugable, entornos para explorar, armas, y más. El estudio también promete que estos lanzamientos de contenido estacional se mantendrán para siempre, para que los jugadores puedan disfrutarlos meses después. Todo este contenido es gratuito y no está bloqueado detrás de un pase de batalla o expansión premium.

Te recordamos que Suicide Squad: Kill the Justice League llegará al PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de febrero de 2024, y su primera temporada comenzará en marzo. En temas relacionados, imagen de este juego se hace viral. De igual forma, los tester del título han compartido sus opiniones.

Nota del Editor:

Suicide Squad: Kill the Justice League se ve cada día menos atractivo para mí. Si bien el sistema de disparos en tercera persona es algo interesante, todo lo que está alrededor no me llama la atención. Junto a esto, parece que las temporadas son solo una excusa para agregar más contenido, pero nada sustancial, como los DLC y campañas de los juegos pasados de Rocksteady.

Vía: Rocksteady