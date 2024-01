Filtran el diseño original del menú del Switch

La interfaz del Nintendo Switch es única en su forma, aunque no es la favorita de muchos. Sin embargo, recientemente se dieron a conocer una serie de imágenes que han revelado cómo es que los menús de esta consola están construidos durante su desarrollo, y la revelación es bastante interesante.

Recientemente, el usuario conocido como PaulFelixKelly en Twitter, compartió un par de imágenes de un prototipo del Nintendo Switch, en donde es posible ver el diseño que tenía el menú de la consola durante su desarrollo. Este vistazo no tiene una fecha marcada, aunque se ha mencionado que esto corresponde a las pruebas que se realizaron antes del 2016.

Switch Menu Mockups recently discovered on a Prototype Switch Nand. They seem to come from early in development as the "Switchboard" Menu style was already set in stone mostly in 2016. So it is assumed that these pictures come from a point before then. pic.twitter.com/XPwnmKONpE

— @pfkelly.bsky.social ™📯 (@PaulFelixKelly) January 22, 2024