Nos encontramos a solo tres días del lanzamiento oficial de Suicide Squad: Kill the Justice League, un título que, con cada nueva pieza de información, decepciona a los fans. Ahora, recientemente se dio a conocer que aquellos con acceso anticipado no pueden disfrutar del título, puesto que los servidores han sido desconectados después de encontrarse un terrible bug que termina la campaña principal en un instante.

De acuerdo con VGC, durante las primeras horas del acceso anticipado, el cual comenzó el día de hoy para todos aquellos que compraron la Deluxe Edition en regiones como Nueva Zelanda, se reportó un bug el cual impide el progreso de la campaña principal, puesto que aparecía un mensaje en donde se señala que el jugador había concluido la historia, algo que no era cierto. Al respecto, Rocksteady, los desarrolladores, decidieron desconcertar los servidores hasta resolver este problema. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We’re aware that a number of players are currently experiencing an issue whereby upon logging into the game for the first time, they have full story completion.

To resolve this issue, we will be performing maintenance on the game servers.

During this time the game will be…

— Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) January 29, 2024