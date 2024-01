Llega el primer tráiler de Mi Villano Favorito 4

En la animación pocas son las franquicias que han alcanzado la excelencia, y una que generó gran popularidad fue Mi Villano Favorito, la cual se hizo de una fanaticada importante debido a los Minion, razón por la cual tuvo algunas películas más así como dos spinoffs de los personajes amarillos. Sin embargo, la cosa no se ha quedado ahí, y la cuarta gran entrega ya se encuentra en camino para este mismo año, y obviamente los avances no se iban a hacer esperar.

En el video se puede apreciar que los personajes no han tenido un salto de tiempo tan importante, dado que el salto de tiempo no ha sido de años sino de algunos meses, y eso se puede saber debido a la aparición de un nuevo personaje, el cual es el hijo del protagonista con su esposa. A esto se agrega el regreso de un malvado que ha salido de la cárcel, por lo que los llevan a un refugio para que la familia esté segura en todo momento.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis:

Gru se enfrenta a nuevos némesis, Maxime Le Mal (Will Ferrell, ganador del Emmy) y su novia Valentina (Sofía Vergara, nominada al Emmy), por lo cual la familia se ve obligada a huir. La película introduce a nuevos personajes a los que ponen voz Joey King (Tren bala), el ganador de un Emmy Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) y Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin vuelve como la icónica voz de los Minions y el nominado al Oscar® Steve Coogan regresa como Silas Ramsbottom. Repleta de acción y con el humor subversivo característico de Illumination, Mi villano favorito 4 está dirigida por uno de los creadores de los Minions, el nominado al Oscar® Chris Renaud (Mi villano favorito, La vida secreta de las mascotas), y producida por el visionario fundador y CEO de Illumination, Chris Meledandri, y por Brett Hoffman (productor ejecutivo de Super Mario Bros. La película y Minions: Nace un villano). La película está codirigida por Patrick Delage (director de Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo! y La vida secreta de las mascotas 2), y el guion es del ganador de un Emmy, Mike White, creador de White Lotus, y del veterano guionista de todas las películas de Mi villano favorito, Ken Daurio.

Recuerda que la fecha de estreno para Mi Villano Favorito 4 es el próximo 3 de julio, al menos en Estados Unidos.

Vía: People

Nota del editor: De esta franquicia solamente he visto las dos primeras películas, pero realmente no me gusta demasiado y con los spinoff de Minions no he cambiado de opinión. La verdad yo paso de esta película, pero se entiende que habrá muchos fanáticos emocionados.