Actualizan información de Hollow Knight: Silksong

Es bien sabido que uno de los juegos independientes más esperado de los últimos años es Hollow Knight: Silksong, secuela del exitoso Metroidvania que se lanzó hace ya siete años atrás, el cual se pensaba como un DLC pero que terminó siendo su propio proyecto. Y justamente desde su anuncio inicial no se han dado muchas novedades por parte de Team Cherry, lo cual preocupa a los fanáticos de la franquicia, a tal punto de que temen por algún tipo de cancelación, pero eso está lejos de ser real.

Según por lo detectado en el mundo de internet, la información de la página se Steam se ha actualizado, lo más curioso, es que no se trata de una renovación de manual que no se puede llevar a cabo de manera automática, por lo que alguien del equipo de desarrollo debió entrar a la ficha correspondiente. Vale la pena mencionar, que en 14 meses no se había hecho algún tipo de modificación, por lo que puede tratarse de buenas señales sobre algún nuevo tráiler en los próximos días, como el nuevo evento de Xbox en un anuncio sorpresa.

Aquí una descripción sobre lo que se sabe del título:

Hollow Knight: Silksong es un videojuego de aventuras y plataformas desarrollado por el estudio independiente Team Cherry. Es una secuela del exitoso juego lanzado en 2017. Los jugadores asumen el papel de Hornet, un personaje jugable del juego original, que ahora se encuentra atrapado en un nuevo mundo llamado Pharloom. En este juego, los jugadores exploran un vasto y misterioso reino lleno de peligros y criaturas extrañas. Al igual que en el juego original, presenta un estilo de juego de acción y plataformas desafiante, con combates fluidos, exploración del mundo y resolución de acertijos. Una de las características destacadas es el enfoque en el combate con la protagonista Hornet, quien tiene habilidades y movimientos únicos que los jugadores deben dominar para enfrentarse a una variedad de enemigos y jefes desafiantes. Además, el juego promete un mundo aún más grande y diverso que su predecesor, lleno de secretos por descubrir y personajes intrigantes con los que interactuar.

Por ahora, el juego está contemplado para las consolas actuales y de pasada generación. Igualmente hará su aparición en Game Pass en el día uno de salida.

Vía: Reddit

Nota del editor: Básicamente este juego se ha convertido en un Metroid Prime o hasta Beyond Good and Evil 2. Juegos que se sabe están en desarrollo, pero que no dan noticias por más tiempo que pase, hasta tal punto de tener miedo sobre una posible cancelación.