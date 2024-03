Emulador Yuzu regresa con nombre distinto

Esta semana se ha tenido un conflicto entre Nintendo y los creadores del emulador conocido como Yuzu, el cual se usaba para piratear varios juegos de Switch, con archivos que salían incluso antes que el propio título al mercado, razón por la cual la demanda no se iba a hacer esperar. Y ahora que están cerrando la distribución del mismo, parece que aún quieren dejar algo de su trabajo en línea, y lo harán con un cambio de nombre que tal vez no sea la mejor idea, más cuando el tema están fresco.

Según lo que se ha compartido en línea, ya está disponible un emulador que ahora lleva el nombre de Nuzu, y es de código abierto, el cual a su vez no está lucrando de alguna manera con donaciones o algo parecido, y en su mensaje dice que está diseñado para su uso legal, por lo que los usuarios en teoría deberán hacer dump de sus copias compradas. Por su parte, corre en sistemas operativos como Windows y también Linux.

Yuzu will live under a new name “nuzu”

“Nuzu is an open-source Nintendo Switch emulator, designed for legal usage, and developed with portability in mind.⁰It is written in C++ and actively maintained for Windows and Linux platforms”https://t.co/vrubsg6xxQ

