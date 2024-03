Citra es afectado por demanda de Nintendo a creadores de Yuzu

El mundo de la emulación se encuentra en un momento crítico, dado que Nintendo ha lanzado una fuerte demanda en contra de los creadores de Yuzu, programa que sirve para correr videojuegos de Switch en la computadora con el uso de ROMS. Y aunque ya han llegado a una solución, incluyendo el tener que pagar millones de dólares a la empresa de Japón, también han afectado a los títulos perdidos de 3DS, pues los desarrolladores del emulador de esta portátil descontinuada son básicamente los mismos.

De acuerdo con la información que ha salido a la luz, el emulador conocido como Citra, el cual se ha fundado en 2014, dejará de recibir soporte como parte de los estragos de la demanda, por lo que ya no habrá actualizaciones para tener mejoras en los roms. Y es que llama mucho la atención que 3DS en todos estos años no ha logrado ser bien emulada al 100%, pues hay ciertos juegos que han tenido sus problemas para correr y ahora con esto, no habrá manera definitiva de que corran con los archivos Cia.

Esta información se dio a conocer mediante el Discord oficial de Yuzu, afirmando que ambos emuladores dejarán de trabajarse. Aquí lo puedes leer:

Hola yuz-ers y fanáticos de Citra: les escribimos hoy para informarles que yuzu y el apoyo de yuzu a Citra se suspenderán con efecto inmediato. Yuzu y su equipo siempre han estado en contra de la piratería. Comenzamos los proyectos de buena fe, por pasión por Nintendo y sus consolas y juegos, y no teníamos intención de causar daño. Pero ahora vemos que debido a que nuestros proyectos pueden eludir las medidas de protección tecnológica de Nintendo y permitir a los usuarios jugar juegos fuera del hardware autorizado, han dado lugar a una piratería generalizada. En particular, nos sentimos profundamente decepcionados cuando los usuarios utilizaron nuestro software para filtrar contenido del juego antes de su lanzamiento y arruinar la experiencia para compradores y fanáticos legítimos. Hemos llegado a la decisión de que no podemos seguir permitiendo que esto ocurra. La piratería nunca fue nuestra intención y creemos que la piratería de videojuegos y consolas de videojuegos debería terminar. A partir de hoy, desconectaremos nuestros repositorios de código, descontinuaremos nuestras cuentas de Patreon y servidores de Discord y, pronto, cerraremos nuestros sitios web. Esperamos que nuestras acciones sean un pequeño paso hacia el fin de la piratería de las obras de todos los creadores. Gracias por sus años de apoyo y por comprender nuestra decisión.

Vale la pena mencionar, que la empresa Tropic Haze manejaba ambas partes, pero el problema que se tuvo es cuando empezaban a recibir monetización por parte de Patreon, y es ahí cuando Nintendo actuó debido a que se perdieron muchas ventas al lanzar The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom con anticipación en forma de ROM. Sin embargo, en 3DS todavía hay salvación, pues aún hay emuladores de la consola, los cuales no piden apoyo en plataformas de este tipo.

Vía: PC Gamer

Nota del editor: Es un paso que se veía venir, y lo malo es que se van a perder juegos clásicos de 3DS, pero el problema es que se hayan puesto a monetizar el proyecto, además de lanzar las ROMS con días de anticipación a ciertos estrenos, eso incluye dos juegos que colmaron la paciencia, Metroid Dread y TLOZ: Tears of The Kingdom.