Creadores de Ori hacen comentario contra Game Pass

Hasta día de hoy no ha quedado tan claro de qué manera ayuda Game Pass a los equipos de desarrollo de ciertos juegos, sobre todo para quienes trabajan de forma independiente, pues muchos usuarios siempre buscan utilizar esta plataforma antes de comprar algún título de forma directa, no importa si terminaron deseándolo comprar por meses. Y eso nos lleva a una comentario bastante curioso por parte de Moon Studios, quienes crearon la franquicia de Ori y sus dos videojuegos del mercado.

Mediante una publicación en Twitter, el CEO del estudio llamado Thomas Mahler, ha mencionado que le han llegado muchos mensajes sobre cómo se puede ayudar a Moon, ante esto pone un par de links de los dos videojuegos en plataformas como Steam, dejando de lado la tienda de Microsoft. Para después ser cuestionado por un fan sobre porque no hablo de esa plataforma, y la respuesta fue que en Xbox tienen Game Pass y la membresía no ayuda de alguna forma a los desarrolladores.

In very rare circumstances does GamePass help devs.

Buy the games you love people.

GamePass is doing more harm than good. pic.twitter.com/gMlb1D4iG1

