La segunda temporada de House of The Dragon ya tiene fecha

Hace un par de años se lanzó la precuela de Game of Thrones llamada House of The Dragon, la cual nos cuenta algunos acontecimientos importantes que han hecho a los fans resolver ciertas incógnitas a la familia icónica ligada con estos seres de fantasía con alas. Y ahora, después de algunos avances de por medio que se han lanzado en redes, finalmente se confirma la fecha de estreno para los nuevos capítulos de la serie de acción y narrativa.

La fecha de lanzamiento actualizada, fue revelada durante una entrevista en la conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley, confirmando que será el mes de junio el elegido para soltar el programa de forma semanal hasta completar una temporada más. No olvidemos que en tráiler anterior solo se mencionó verano del 2024 pero no había un mes en concreto, por lo que ahora los detalles van saliendo de forma más concreta.

Incluso ya hay comentarios por parte de George RR Martin sobre los dos primeros episodios. Aquí lo puedes leer:

Por supuesto, no soy objetivo cuando hablo de algo basado en mi propio trabajo… pero tengo que decir que pensé que ambos episodios fueron geniales (y ni siquiera están terminados todavía)”, escribió Martin. “Oscuro, eso sí. Muy oscuro. Pueden hacerte llorar. (Yo no lloré, pero uno de mis amigos sí). Poderoso, emocional, desgarrador, desgarrador. Justo el tipo de cosas que me gustan.

Aquí una descripción de la serie: