Revelan por error la fecha de House of The Dragon temporada 2

Este año será interesante en cuanto a los estrenos de series y películas, ya que dentro de nada llega la serie inspirada en la franquicia de Fallout y hasta la cuarta temporada de The Boys, misma que tiene a los fans emocionados sobre lo que pasará en la historia. Por otro lado, los seguidores de Game of Thrones han esperado pacientes por la segunda oleada de episodios de House of The Dragon pero no han dado fecha, aunque parece ser que esto último ya no es incógnita.

Según lo mencionado por Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen, habrá mucho contenido que los fans amarán, con respuestas al fin respondidas así como guiños que nos van a conducir hacia GOT, pues debemos recordar que esta nueva aventura es ni más ni menos que precuela de lo que ya pasó. Y dentro de las preguntas que básicamente eran de broma, se les ha cuestionado sobre si sabe algo de la fecha de estreno para la temporada, teniendo una respuesta directa, al menos en el mes de salida.

En dicha entrevista con The Zoe Ball Breakfast Show, el actor dicho que piensa HBO empezará con la liberación de episodios en agosto, algo que no se sabe si realmente se le tenía permitido contar o no. Aunque al final podría no ser lo mencionado, pues en los tráilers han mencionado que es verano de 2024 pero no hay nada confirmado.

Acá su comentario:

Agosto, creo. Creo que el verano, este verano, sí. Todavía no he visto nada de eso, pero terminamos de filmar el año pasado. Así que tenemos que hacer todo el ADR y todo ese negocio.

Esta es la sinopsis del show:

La serie precuela de Juego de Tronos titulada La Casa del Dragón se centra en la casa Targaryen, sólo que 200 años antes que los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente. Los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el Feudo Franco de Valyria. Para ganar sus batallas, criaron y entrenaron dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas.

Recuerda que esta nueva temporada llega en verano de 2024 para HBO Max.

Vía: Winter is Coming

Nota del editor: Nunca he visto nada relacionado a Game of Thrones, y realmente no me llama la atención para nada ver algo relacionado a su universo. Sin embargo, es obvio que los fans de la franquicia estarán contentos por tener más en los siguientes meses.