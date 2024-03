A un mes de su lanzamiento, está claro que Suicide Squad: Kill the Justice League es la mayor decepción del año. El juego, el cual estuvo en desarrollo por casi una década y viene de la mano de uno de los estudios más aclamados de la industria, debutó con una serie de problemas de conexión, los cuales continúan afectando a muchos jugadores. De esta forma, se ha revelado que PlayStation, similar a lo que sucedió con Cyberpunk 2077, ha comenzado a reembolsar las copias digitales de este título.

Por medio de Reddit, un usuario reveló que intentó pedir un reembolso de Suicide Squad: Kill the Justice League, esto después de no estar contento con el producto final. Lo interesante, es que se trataba de una copia digital. Aunque este jugador estaba consciente de que su solicitud podría ser negada, se sorprendió al recibir un correo que confirmaba que el proceso de devolución ya estaba en marcha.

Playstation has started Refunding Suicide Squad pic.twitter.com/g2ylR9Jjrf — PC_Focus 🔴🏴‍☠️ (@PC_Focus_) March 4, 2024

Sin embargo, en estos momentos no hay un comunicado oficial por parte de PlayStation que confirme que el proceso de devolución para las copias digitales de Suicide Squad: Kill the Justice League está en marcha a nivel global. El usuario que compartió su historia se encuentra en Reino Unido, por lo que esta política podría solo aplicar esta región. Solo nos queda esperar a que más gente lo intente hasta averiguar dónde es válido esto, y dónde no.

La última vez que algo así sucedió, fue con Cyberpunk 2077 en su lanzamiento original, el cual llegó al mercado tan roto, que PlayStation no solo ofreció reembolsos para las copias digitales, sino que también retiró este título de la PlayStation Store. Si bien Suicide Squad: Kill the Justice League no tuvo problemas a esta escala, la experiencia nunca llegó a ser tan buena.

Más allá de los problemas narrativos, la estructura y el sistema de juego como servicio, Suicide Squad: Kill the Justice League debutó con múltiples errores de conexión, los cuales persisten hasta el día de hoy. Notablemente, aquellos que comenzaron esta aventura durante su acceso anticipado, reportaron un serio bug, el cual llevó a los usuarios directamente al final de la campaña principal. Aunque este problema ya fue solucionado, aún hay muchos inconvenientes que atormentan a los pocos jugadores que aún le invierten tiempo a esta experiencia.

Al final del día, esto deja en claro que Suicide Squad: Kill the Justice League es un juego con los días contados. Además de los reembolsos, Warner Bros. reveló que el título no logró alcanzar las expectativas financieras que se tenían. Junto a esto, esta entrega ha tenido problemas para mantenerse popular, los números en Steam bajan día con día, y parece que todos se han olvidado de este trabajo.

Si bien Rocksteady está trabajando en contenido nuevo para este título, todo parece indicar que no habrá planes para actualizaciones y expansiones más allá de su primer año en el mercado. Este es, una vez más, un ejemplo de cómo los juegos como servicio no son una garantía del éxito. Sin embargo, parece que Warner Bros. no lo ve de esta forma. Pese al fracaso de Suicide Squad: Kill the Justice League, la empresa ha dejado en claro que tiene intención de seguir con este modelo, incluso cuando Hogwarts Legacy, un título single player sin microtransacciones, se convirtió en el juego más vendido de 2023.

Nota del Editor:

El caso de Suicide Squad: Kill the Justice League es triste. Rocksteady es un estudio que ha demostrado tener el potencial de entregarnos experiencias de calidad. Sin embargo, este es un caso en donde la intromisión de los duelos ha ocasionado una decepción. Lo peor de todo, es que Warner Bros. parece que no entendiendo que la culpa es de ellos.

