Arkham Knight es más jugado que Suicide Squad: Kill The Justice League

Aunque el juego cuenta con algunos comentarios positivos, no podemos negar que Suicide Squad: Kill the Justice League ha sido un fracaso para Rocksteady, comenzando por tratarse de un proyecto que no terminó de convencer en la parte de historia y también en una jugabilidad estilo free to play. Sin embargo, este tropiezo ha sido también una bendición, dado que muchos usuarios decidieron regresar a otros proyectos que a día de hoy son un buen recuerdo en cuanto a juegos de superhéroes.

Según lo que se ha reportado, varios usuarios se han pasado a la serie Arkham de Batman para limpiarse el mal sabor de boca, sobre todo la última aventura que llegó para consolas de pasada generación y también la computadora, hablamos de Arkham Knight. Aunque el detalle en esto, es que el número de usuarios supera por un porcentaje considerable a los que están probando la historia del Escuadrón Suicida, y eso indica que el camino seguir no era un título parecido a Fortnite, sino algo más sólido.

Los medios mencionan que Suicide Squad tiene 3,737 jugadores y Arkham Knight tiene 3,922. Aunque un detalle a considerar, es que el último juego del murciélago tiene poco más de nueve años en el mercado, y el de los anti héroes dos semanas, por lo que debería estar más en la relevancia. Esto también puede relacionarse a una nota actual relacionada a Palworld, dado que el número de usuarios bajo bastante, pasando de poco más de 2 millones a 700 mil en pocos días, dando a entender que solo jugaban por moda.

Algo también a considerar, es que los juegos tienen una diferencia de precio notable, pero igual muchos de ellos pasaron de este título a probar la serie Arkham por primera vez, dado que para algunos fue la primera interacción por los títulos desarrollados por Rocksteady. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo al mencionar que no fue el título del agrado de muchos, menos para quienes estaban buscando una experiencia individual de supehéroes, algo similar a lo que sucedió con Gotham Knights y no fue tan malo.

Recuerda que Suicide Squad: Kill the Justice League está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Forbes

Nota del editor: No le ha ido para nada bien a este juego, eso se puede ver también en la página de Metacritic, por lo que es posible que no vaya a tener mucha vida a futuro. Sin embargo, tienen la oportunidad de redimirse con algún DLC enfocado al jugador individual y no pensando en multiplayer.