Dueño de Telmex afirma que la empresa está en números rojos

En México hay muchas empresas de renombre que han sabido abrirse un camino en las diferentes industrias, desde la parte de ocio y entretenimiento, hasta cosas más vitales como la distribución de elementos naturales necesarios como la comida. Y la que más ha generado es la de telecomunicaciones llamada Telmex, pues tiene décadas ofreciendo a la gente líneas de teléfono y también internet, por lo que a día de hoy tiene pocos rivales que realmente le hagan una competencia directa.

No obstante, los problemas financieros nunca están de más, y justo hace poco tiempo el dueño de la empresa, Carlos Slim, menciona que el dinero que generado por la misma no le es costeable, siendo la rama de todas sus propiedades que peligra hasta cierto punto. Pues para quien no lo tenga tan presente, el señor tiene más empresas bajo su mando, entre ellas América Móvil, Grupo Carso, Grupo financiero Inbursa, entre otras que lo convierten en la persona más millonaria de México.

Según lo mencionado por parte de los medios, se ha informado que Telmex ha estado en números rojos desde hace bastante tiempo, 10 años para ser más exactos, esto incluso cuando la gente pagó por más servicios de internet durante la temporada de pandemia hace cuatro años atrás. A esto agrega, que un elemento que les ha afectado es el de no poder incluir la televisión de pago dentro de los paquetes ofrecidos, algo que sus competidores como Izzi y Total Play tienen sin ningún tipo de problema.

Aquí lo mencionado:

Pero llevamos varios sexenios que nos han prohibido la convergencia y esto afecta a Telmex. Es una empresa con números rojos que ni siquiera puedo vender,

Sin embargo, todas las demás compañías que maneja el millonario le han ayudado supuestamente a costear lo que no genera Telmex, por lo que espera eventualmente se estabilice el rendimiento, y que eventualmente desaparezcan los números rojos y pasen a verdes completamente, o que de perdida se pase a un amarillo.

Vía: EXP

Nota del editor: Definitivamente la empresa no va a entrar en bancarrota, entonces no hay mucho de que preocuparse, pero al menos se sabe que es no que más fondo le da a esta persona. Y también es un poco entendible el bajón, dado que siempre hay gente quejándose del servicio, pues al parecer siempre se la pasa fallando.