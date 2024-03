Se ha registrado nuevo Xbox en la región de Corea del Sur

Hace semanas atrás había una duda en torno a la marca de Xbox, pues se dieron rumores bastante fuertes de que en la siguiente generación de consolas se retirarían únicamente para crear juegos para las demás compañías, algo que se desmintió al lanzarse un podcast especial. De hecho, en la misma mencionan que ya tienen software en desarrollo, y eso nos lleva a un registro que se ha llevado a cabo hace nada de tiempo en Corea del Sur, y que podría ser un adelanto de lo que viene en cuanto a hardware.

Según los informes, un nuevo kit de desarrollo ha sido certificado, y fue fue aprobado para su uso por la Agencia Nacional de Investigación de Radio de Corea del Sur. Fabricada en China y Vietnam, lleva el número de modelo 2089. El kit de Series X, que tiene el número de modelo 1881, fue certificado por la agencia cinco meses antes del lanzamiento de la consola que conocemos en noviembre de 2020.

Under the laws in Korea,

all electronic devices in Korea must be certified by the National Radio Research Agency that there is no risk of harming the radio wave environment.

Without getting certified, you can't use the device in Korea. https://t.co/0DewndXeW6

— Xbox News for Koreans 🇰🇷 – 네이버 Xbox 정보 카페 (@KoreaXboxnews) March 18, 2024