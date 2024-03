A más de una década de su lanzamiento, Final Fantasy XIV por fin llegará al Xbox Series X|S el próximo 21 de marzo. De esta forma, Microsoft quiere celebrar este evento con una nueva consola temática, la cual puede llegar a tus manos sin gastar un solo centavo.

Por medio de sus redes sociales, Xbox anunció un concurso con el cual todos los usuarios en Estados Unidos, México y Canadá pueden participar para ganarse dos consolas de Xbox Series X, un control temático inspirado en Final Fantasy XIV, 12 meses de Game Pass Ultimate y Final Fantasy XIV Complete Collector’s Edition.

This is one epic Xbox

Follow @Xbox & @FF_XIV_EN & RT with #XboxFFXIVSweepstakes for a chance to win a custom FINAL FANTASY XIV console bundle, Complete Collector's Edition game & 12-month Xbox Game Pass Ultimate Membership

Ages 18+. Ends 3/28/24. Rules: https://t.co/yc032cRgRF pic.twitter.com/ZizIoTiBoC

