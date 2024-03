Final Fantasy VII Rebirth se ha posicionado como uno de los mejores, o incluso el mejor, juego de 2024. Sin embargo, solo aquellos con un PlayStation 5 pueden disfrutar de este título. Si bien muchos esperaban con ansias un posible port para consolas de Xbox, por fin se ha dejado en claro que la trilogía de Final Fantasy VII Remake es una exclusiva de PlayStation.

Por medio de una entrevista con The Washington Post, Christian Svensson, vicepresidente de contenido second y third party e iniciativas estratégicas en Sony Interactive Entertainment, ha confirmado que los tres juegos enfocados en reimaginar el clásico de 1997 para las consolas modernas, son exclusivas de PlayStation. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En la generación del original PlayStation, Sony Computer Entertainment tenía pocas franquicias a su nombre, y para encontrar su lugar en una competitiva industria de los videojuegos, buscamos ganar el corazón y la mente de desarrolladores third party claves como Square”.

Esta relación sigue vigente hoy en día, y es una de las piezas clave que aseguraron la exclusividad de la trilogía en PlayStation. Esto no solo beneficia a Sony, sino que esto también ayudó al desarrollo de Final Fantasy VII Rebirth, puesto que al solo enfocarse en una plataforma, los desarrolladores tuvieron la oportunidad de optimizar todos los aspectos posibles. Esto fue lo que comentó Yoshinori Kitase, productor de la serie, al respecto:

“Si no hubiera sido en una sola plataforma, el mapa no sería perfecto y es posible que el diseño del juego hubiera tenido que retroceder significativamente”.

Recordemos que el desarrollar juegos para múltiples plataformas generalmente genera más trabajo que se centra en la optimización de los ports, en lugar de mejorar en el diseño de un título. De esta forma, queda claro que Final Fantasy VII Remake, Rebirth, y como sea que se vaya a llamar la tercera entrega, no estarán disponibles en consolas de Xbox.

Sin embargo, no hay que olvidar que Final Fantasy VII Remake Intergrade está disponible en PC, por lo que no se descarta que la trilogía de Remake llegue completa a esta plataforma, aunque no lo hará al mismo tiempo que las consolas de PlayStation. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy VII Rebirth. De igual forma, ya está en camino una actualización para este título.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que Square Enix es una compañía que trabaja con las tres grandes desarrolladoras, Final Fantasy es una franquicia que asociamos con PlayStation. De esta forma, no es una gran sorpresa que esta trilogía solo la encontramos en estas consolas, y tal vez en PC.

Vía: The Washington Post