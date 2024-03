Confirman DLC para Persona 3 Reload

Persona 3 Reload llegó al mercado a principios del pasado mes de febrero, y si bien muchos estuvieron contentos con el precio final, otros más lamentablemente que contenido que vimos en Persona 3 FES, en específico el capítulo de The Answer, no estuvo disponible. Bueno, el día de hoy se ha confirmado que este remake tendrá un pase de temporada, el cual incluye el esperado episodio de The Answer.

Por medio de un tráiler se ha confirmado que Persona 3 Reload contará con un pase de temporada, el cual estará dividido en tres olas. La primera de estas introducirá canciones que vimos originalmente en Persona 4 y Persona 5. El segundo agrega trajes adicionales. Por último, la tercera parte de este contenido adicional incluirá el DLC de Episode Aigis -The Answer-, el cual estará disponible en algún punto de septiembre de 2024.

Recordemos que, originalmente, The Answer nos presentó una historia que se desarrolla después de los eventos de la aventura principal de Persona 3, en donde Aigis y el resto del equipo de S.E.E.S tiene que enfrentarse a la muerte del protagonista. De esta forma, podemos esperar que Persona 3 Reload nos ofrezca una recreación fiel de lo que vimos originalmente en Persona 3 FES.

Lamentablemente, parece que la protagonista femenina que vimos en Persona 3 Portable no formará parte del DLC. Recuerda, Episode Aigis -The Answer- llegará a Persona 3 Reload en algún punto de septiembre de 2024.

Vía: Xbox