Insisten que Starfield será lanzado en PlayStation 5

Desde que empezó el 2024 circularon muchos rumores sobre que algunos juegos de Xbox llegarían a más consolas, uno de ellos fue Hi-Fi Rush!, el cual ya ha sido confirmado para PS5 hace algunos días atrás, el cual estará disponible para PlayStation 5 hasta en edición física. Por otro lado, también se había mencionado con mucha fuerza que Starfield iba a pasar por el mismo destino, y aunque Microsoft ha negado estos rumores, parece que algunos usuarios están convencidos de que sucederá en algún momento.

Mediante los foros de Reddit y también Discord, algunos insiders que vienen de Xbox Era, el podcast, mencionan que este juego todavía no está listo para anunciarse para la consola de Sony, pero que aunque no entra en los cuatro juegos apalabrados hace poco, será una forma de confirmar que no serán las únicas exclusivas que pasen a otros dispositivos. Y que a esto seguirán más títulos para el 2025, por lo que podríamos ver otros títulos de Bethesda, incluyendo el próximo The Elder Scrolls.

The announcements won't stop. Starfield will be announced for Playstation 5 with a release between November and December 2024. The 2025 plan is even bigger, featuring well-established franchises in the Xbox universe.#xbox#PlayStation5#Starfield

