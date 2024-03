Nueva facción estaría en camino a Helldivers 2

A pesar de que ya no está haciendo tanto ruido como hace algunas semanas atrás, el videojuego de Helldivers 2 sigue siendo toda una tendencia para los usuarios que no paran de probar esta creación por parte de Arrowhead Studios, y eso se debe a las constantes actualizaciones que se lanzan en este software. Y a pesar de que los usuarios ya tienen a raya a los enemigos que les han puesto en frente, parece que no serán todos los peligros con los que se van a enfrentar en la primera temporada activa.

Recientemente, los usuarios han visto extraños láser azules volando a través del cielo. Otros han grabado clips que muestran a los misteriosos disparando y exterminando a los jugadores con una sola bala. Por eso mismo, están convencidos de que estos proyectiles de color azul son una señal de que una nueva facción enemiga, o al menos es lo que se piensa, dado que los encargados del desarrollo del videojuego no han dado pistas de ningún tipo, mucho menos indicar directamente que esto es verdad.

Para quienes no lo tengan tan claro, en el juego original de había tres facciones, de las cuales han tomado dos para este juego, los bichos y los bots. Por su parte, la misteriosa raza alienígena conocida como El Iluminado aún no llega. Se trata de una raza de extraterrestres avanzados conocidos por usar escudos, robots, IA y armas de energía azul. Esa es la razón que nos lleva al pensamiento de la gente por la incorporación de la facción en las próximas semanas por venir.

Acá un video:

Los creadores han contestado las dudas de los fanáticos, comentando que estos láser no son reales y que no pueden afectar a nadie, por lo que no deberían preocuparse por lo que ven en la pantalla. No fue un comentario tan directo como fue en el caso de los Mechas, por lo que en esta ocasión podría ser real de que no tengan planes de sumar a la tercera raza de enemigos. Ya veremos con el tiempo si deciden llevar cabo tan importante cambio.

Recuerda que Helldivers 2 está disponible en PS5 y PC.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Podríamos considerar a este juego como el mejor multiplayer de PlayStation en bastante tiempo, ya que nada superaba a facciones de The Last of Us, ni siquiera el lanzamiento original de PS Vita. Sin embargo, se siente que este lanzamiento dará para mucho tiempo activo a futuro.