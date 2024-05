Dune: Part Two llegará a MAX este mes

Dune: Part Two es una de las películas más exitosas del año, y se posiciona como un fuerte candidato al Óscar a Mejor Película del 2024. Si no tuviste la oportunidad de apreciar el trabajo de Denis Villeneuve en su momento, te dará gusto escuchar que ya hay fecha para su llegada a MAX.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que Dune: Part Two estará disponible en MAX nivel mundial el próximo 21 de mayo de 2024. Esta es una fecha sorpresiva, puesto que muchos esperaban que esta adaptación sería tratada de una forma similar a Oppenheimer, y llegara a esta plataforma de streaming hasta finales de este año. Si no tuviste la oportunidad de ver esta cinta, esta es su descripción oficial:

“Dune: Part Two explora el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Ante la elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever”.

The visions are clear now.

Dune: Part Two begins streaming May 21 exclusively on Max. #DuneMovie #MaxGetsMovies pic.twitter.com/VSSsUjjPsZ

— Max (@StreamOnMax) May 14, 2024