Steven Spielberg da su opinión de Dune: Part Two

Hace algunas semanas llegó a los cines Dune: Part Two, película que ha roto esquemas en el género de ciencia ficción, dado que ha gustado a todo el público que ha tenido la oportunidad de echarle un vistazo, ya que se conecta de manera muy orgánica con la primera parte. Esta recepción positiva por supuesto que iba a llamar la atención de los grandes directos de hollywood, y uno de ellos es ni más ni menos que Steven Spielberg, reconocido director que ha podido dar su opinión del producto al propio creador del mismo.

En un podcast reciente, Spielberg lanzó bastantes elogios a Denis Villeneuve, director de la película, mencionando que es una de las mejores cintas del género que ha visto en su vida, afirmando que ha construido un mundo bastante singular y que puede diferenciarse sin problemas de los demás universos de ficción. Incluso dando a la luz nombres reconocidos como George Lucas, responsable de la creación de Star Wars, que en este momento pasa por un proceso de reconstrucción después de los fracasos hechos por Disney.

Acá lo dicho por Spielberg:

Es un honor para mí sentarme aquí y hablar con ustede. Permítanme empezar diciendo que hay cineastas que son constructores de mundos. No es una lista larga y sabemos quiénes son muchos de ellos. Empezando por Méliès y Disney y Kubrick, George Lucas. Ray Harryhausen lo incluyo en esa lista. Fellini construyó sus propios mundos. Tim Burton. Obviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La lista continúa, pero no es tan larga, y creo profunda y fervientemente que usted es uno de sus miembros más nuevos. Esta es una historia que ama el desierto, pero para una película tan amante del desierto, hay un gran anhelo por el agua en esta película. A pesar de toda la arena que hay en esta película, en realidad se trata de agua. Las aguas sagradas que anhelan los prados verdes y el agua azul de la vida. Filmas el desierto para que parezca un océano, un mar. Los gusanos de arena eran como serpientes marinas. Y esa escena surfeando entre los gusanos de arena es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. ¡Alguna vez! Pero hiciste que el desierto pareciera un líquido.

Recuerda que Dune: Part Two sigue aún en salas de cine, posteriormente será lanzada en MAX.

Vía: Variety

Nota del editor: No puedo lanzar muchos comentarios sobre la película, dado que no he visto ni siquiera la primera parte. Entonces, habrá que esperar para luego darles un vistazo en plataformas de streaming, pues si Spielberg aprueba, eso ya significa algo.