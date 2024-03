Sony trabaja junto a creadores de emuladores

El mes de marzo ha sido de relevancia en el mundo de los videojuegos, pues surgieron muchas disputas en las que Nintendo se implicó, empezando por la cuestión de demanda contra Yuzu, emulador de Switch que se usó para piratear juegos de novedad como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom y Metroid Dread. Por lo que básicamente los han erradicado del mapa, y aunque pueda parecer que otros grandes publishers puedan estar de lado de la empresa Japonesa, parece que algunos hacen totalmente lo contrario.

Sony estaría trabajando junto con la empresa Implicit Conversions, en la cual está implicado un ex empleado de Ubisoft, y que se dedica a dar soporte a un motor gráfico llamado Syrup. Este sirve a manera de emulador, ya que deja correr títulos antiguos en consolas de actual generación, donde destaca PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch, aunque esto es de manera legal y sin pedir dinero de por medio a la gente para ofrecer el built más óptimo.

Además, se utiliza una ingeniería especial para evitar los recurrentes problemas de derechos de autor, lo cual hace de esta tarea algo más sencillo, aunque es con fines demostrativos y no comerciales, a menos que haya empresas que quieran lanzar sus títulos en las plataformas y contraten el servicio de Syrup. Llamando la atención de Sony para llevar juegos de PlayStation 2 a PS5, y esto sería de manera casi directa pero con ligeras mejoras, esto para ya no rehacer versiones de cero como en el caso de algunos títulos de Jak and Daxter.

No es la primera vez que esto sucede con Sony, por lo que algunos juegos como Ape Escape 2 han sido llevados a PlayStation 4 y eso ha sido con ayuda de quienes desarrollan los emuladores, pero siempre pensando en que se trata de una herramienta legal pensada para trabajarse con los dueños legítimos del software. Es decir, Syrup no va a ser liberada de forma pública, aunque también tenga la capacidad de correr juegos de Xbox y Nintendo con facilidad.

Vía: Implicit Conversions

Nota del editor: Esto concuerda con la información que se había dado a conocer hace poco tiempo, en la que se habla de traer la trilogía de God of War en forma de remaster. Habrá que ver los planes que tiene Sony para regresar los clásicos a servicios como PS Plus, entre otros.