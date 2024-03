Juez da veredicto en relación al caso de Nintendo y Yuzu

Esta semana ha iniciado con algunos problemas de por medio, esto se debe al caso de Nintendo y Yuzu, un emulador que por mucho tiempo promovió la piratería ligada a Switch, eso hasta que la compañía entró en acción para poner una demanda efectiva que se resume a un gran pago de dinero a los afectados. Ante esto, el juez ha visto cómo se llevo a cabo esta apelación y ha dado sus veredictos en cuanto a la parte legal del asunto.

Dicha persona no ha tenido que hacer muchas modificaciones, dado que ha aprobado como se va a seguir con el proceso, mismo en el que se tienen que pagar 2,4 millones de dólares a Tropic Haze, los creadores de este emulador y también el de 3DS llamado Citra que hará su desaparición. Vale la pena mencionar, que ahora los responsables van a cerrar el Patreon oficial donde recibían donaciones, así como apoyo económico para seguir mejorando la plataforma de correr roms.

La demanda que inició hace no mucho apelaba que se le quitaron millones de ventas a Nintendo por la distribución de juegos antes de su salida, como fue el caso de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, con un build especializado para que el usuario pudiera probar el archivo. No regalaron el rom directamente, pero se podía conseguir fácilmente en su propio servidor de Discord, lo cual se hizo más de conocimiento público al publicarse spoilers del juego dos semanas antes.

Eso sí, dejaron el código abierto, por lo que ahora más gente puede seguir creando sus emuladores de la consola híbrida.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Es una medida muy dura el tener que cobrar tanto a gente que no cuenta con una empresa tan grande, pero que también enseñará a la gente el no tener que seguir con sus planes de querer piratear algo tan nuevo, pues Switch no es una consola desparecida ni nada de baja, aún se pueden comprar los juegos.