El éxito de Final Fantasy VII Rebirth se debe a su salida en PS5

Hace ya casi una semana atrás se ha lanzado el esperado Final Fantasy VII Rebirth, juego que sigue el camino antepuesto por el remake aparecido en el 2020, pues cambia gran parte de la historia que muchos fanáticos conocían a la perfección, dejando a la entrega de PS1 como un producto del cual se derivarían más narrativas. Y con el lanzamiento de esta entrega ha llegado el éxito rotundo, así es como uno de los grandes responsables del mismo habla cómo fue posible tener un juego de tanta calidad.

En una entrevista con The Washington Post, Yoshinori Kitase, el productor de esta franquicia y juego en concreto, ha dado un comentario que puede ser directo y demoledor a la vez, afirmando que la grandeza del juego se debe a que se creó para una plataforma exclusiva. Diciendo que la longitud y los grandes niveles de producción que le han metido es debido a lo que ofrece PlayStation 5, pues en caso de que hubiese sido multiplataforma, habría tardado mucho más tiempo en salir por temas de optimización.

Aquí lo mencionado:

Se facilitó que el equipo se concentrara en construyendo un mundo con geografía diversa, áreas interiores y exteriores pobladas de actividades, personajes amigables y hostiles, todo perfectamente representado sin interrupciones en la “pantalla de carga”. Si no hubiera sido en una sola plataforma, el mapa mundial no sería perfecto y es posible que el diseño del juego hubiera tenido que retroceder significativamente.

Vale la pena mencionar, que a Rebirth lo consideran como un juego de rápido desarrollo y gran escala de producción, algo que fue posible que solo tuvieron que trabajar el código en una plataforma en concreto, pues al parecer recibieron el Kit del siguiente paso de Sony en las consolas casi cuando revelaron la entrega XVI de la saga en la presentación oficial de PS5. Eso significa, que en cuanto Remake fue lanzado, se pusieron a trabajar de inmediato en la siguiente aventura de Cloud y compañía.

Recuerda que Final Fantasy VII Rebirth de momento es exclusivo de PS5.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: No sé si esto de la exclusividad termine siendo la ventaja, pero no podemos negar que es un videojuego lleno de detalles y que vale mucho la pena probar. Con eso solo nos queda esperar para la próximo entrega, la cual seguramente no llegará antes del 2028.