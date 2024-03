Habrá contenido no canon en Dragon Ball: Sparking! ZERO

Los fanáticos de las aventuras del personaje Gokú están bastante emocionados por el siguiente juego llamado Dragon Ball: Sparking! ZERO, título que regresa la grandeza de la franquicia Tenkaichi después de una ausencia bastante importante en el medio. Y ahora que está en boca de todos, nuevos detalles van saliendo de forma constante, como qué tipo de contenido vendrá en dentro del roster, pues la gente no solo pide lo visto en el manga sino que los desarrolladores de un paso más allá.

Mediante la revista conocida como Saikyo Jump, se han compartido capturas de pantalla interesantes, en las que se ven los tipos de ataque que utilizará el Saiyajín protagonista para el juego, dando a conocer un movimiento que solo se vio en la película de la Fusión de Gokú y Vegeta. Eso significa, que habrá elementos que no son canon de la saga, y eso incluye un catálogo de cintas amplio que no está de más decir, ninguna aporta algo a la historia principal, pues Toriyama no ha trabajado en ellas.

Aquí las capturas:

Vale la pena mencionar, que desde las entregas anteriores de Budokai se contaba con referencias no canónicas que hasta incluían la aparición de personajes de Dragon Ball GT, por lo que aquí van a ir por mucho más, pues desde ese último juego mucho contenido ha salido de la franquicia. Eso incluye que Gogeta finalmente se hizo parte de la historia en la película de Broly, incluso la fusión tiene fase en Super Saiyajín Dios Azul, por lo que los fans deben esperar la avalancha de contenido que aguarda.

Dragon Ball: Sparking! ZERO está planeado para llegar en 2024 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Twitter

Nota del editor: Ojalá agreguen cosas de GT, pues hay personajes con el potencial de pelear con los que son canónicos. No pueden dejar pasar la oportunidad de añadir a Gokú y Vegeta en la fase cuatro de Super Saiyajín, inclusive su fusión en este mismo estado.