Analistas señalan que Microsoft dejará el mercado de consolas

Durante el gran mensaje de Microsoft en su podcast oficial de hace algunas semanas atrás se han dado declaraciones importantes, una de ellas fue justamente que siguen en el juego del mercado de las consolas, pues activamente se encuentran trabajando en la próxima generación. Sin embargo, en nuevos reportes por parte de analistas expertos en el rubro, se menciona que la caída de este grande es inminente, y que en algún momento la guerra se dará únicamente entre los japoneses con PlayStation y Nintendo.

Según lo mencionado por parte de Serkan Toto, director de la consultora de juegos Kantan Games, a Microsoft cada vez le importa menos la parte del hardware, todo para concentrarse en otros aspectos como el servicio de Game Pass y hasta la tecnología de la nube. Eso llevaría a que dentro de algunos años se concentren en el mismo para que no tengan que preocuparse por vender consolas. Por eso no le ven tanto futuro en esta sección de la industria a pesar de que aseguran al menos una generación más.

Aquí su declaración:

Todos los signos apuntan a que el hardware se está volviendo cada vez menos importante para Microsoft, por lo que existe la posibilidad de que podamos volver a un punto como el de los años 90, donde las opciones viables de consola eran todas japonesas.

Por su parte, esto dice David Gibson, analista de MST Financial:

Puede que no suceda de inmediato porque la tecnología de los juegos en la nube claramente no está lista todavía, pero por lo que Microsoft está indicando, existe la posibilidad de que volvamos a una industria de consolas totalmente japonesa con Sony y Nintendo dominando cada uno su parte de eso”. mercado en sus formas diferentes y únicas.

Vale la pena mencionar, que el mercado en la nube todavía no está demasiado estabilizado por lo que podría tardar que Microsoft llegue a tal decisión, por lo que no se trataría de una o dos generaciones para que supuestamente dejen esta sección del gaming. Sino que sería un poco más adelante, pero esto también podría basarse en resultados, y si logran remontar es posible que no suceda algo similar.

Nota del editor: No es totalmente cierto que esto vaya a pasar, pero es un hecho que Mcirosoft le está prestando más atención a ciertas secciones que otras, dejando descuidada la parte de consolas tal cual. Prueba de ello es que los Blu Ray ya son meras llaves y la información de los juegos no viene dentro del disco, sino que solo es para desbloquear la descarga y dar el permiso de jugar.