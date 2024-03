Se anuncia demo jugable de Princess Peach: Showtime!

Este año Nintendo no cuenta con muchos lanzamientos exclusivos confirmados, pero dentro de lo que más se espera es Princess Peach: Showtime!, entrega que promete el regreso triunfal de la princesa de los hongos a un videojuego principal en el que Mario no se asoma ni a la ventana. Y con esto en mente, la empresa de Japón debe lanzar una estrategia fuerte para vender copias, y justamente el día de hoy han aplicado una jugada que muchos usuarios de la consola van a agradecer.

Mediante el canal oficial de Nintendo en Youtube, se ha compartido un nuevo tráiler de este videojuego, en el cuál nos explican cómo van a funcionar las transformaciones para cruzar por los diferentes niveles, siendo así el último vistazo antes de que se lance al mercado. A su vez, nos muestran los visuales que tienen un parecido enorme con Luigi’s Mansion 3, al cual se considera el título de Switch del mundo de Mario que cuenta con los mejores gráficos que explotan el poderío de la consola.

Aquí lo puedes ver:

Para cerrar el video y dando una cereza al pastel, se ha confirmado una demo gratuita para todos los que tengan su consola, para adquirirlo solamente hay que entrar a la eShop y descargar sin ningún tipo de problema, lo cuál dará a los usuarios la decisión definitiva de si comprar o no el título. Vale la pena mencionar, que la duración no será tanta como con otros demos de la marca, pues el de Mario Vs. Donkey Kong solo contenía cuatro niveles que se terminaban en un parpadeo para los más experimentados.

Recuerda que Princess Peach: Showtime! llega a Nintendo Switch el 22 de marzo.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Es raro ver a Nintendo lanzando demos de sus franquicias principales, pero quizá como es un juego con el que están buscando algo nuevo quieren convencer al público. Entonces, valdrá la pena echarle un ojo al demo, dado que promete bastante este gran regreso de la princesa.