Chris Pratt habla de posible universo de películas de Nintendo

El pasado día de Mario se anunciaron cosas interesantes, como fechas de salida para títulos esperados de Switch y hasta la llegada de clásicos al online, aunque para muchos lo que más importó fue la revelación de que la segunda película de la franquicia ya está en producción. Con esto en mente, los seguidores se están preguntando si los actores que prestan su voz a los personajes tienen algo que decir al respecto, concretamente el protagonista de la historia, Chris Pratt.

Mediante una nueva entrevista que el actor tuvo con el medio de Games Radar, los periodistas han tratado de sacarle información sobre lo que tratará esta segunda cinta del mundo de Mario, a lo que se ha mantenido totalmente callado sobre detalles que posiblemente le pueden traer problemas con Illumination y Nintendo. Por lo que esquivo las preguntas y habló sobre lo que tal vez podría ser un universo cinematográfico de esta marca, pues tienen muchas franquicias en su catálogo.

Aquí lo que dijo:

No puedo decirles mucho, pero sí puedo decir que se avecina otra película de Mario. Me emociona mucho pensar en el mundo de Mario y Nintendo en general. Creo que durante la próxima década veremos muchas historias que surgen de ese mundo. Me sentí emocionado, honrado y bendecido de ser parte del primero y, de ahora en adelante, estoy abierto a hacer todo lo que quieran de mí. No puedo decir mucho, pero estoy tan emocionado como todos los demás.

Algo que no está de más recordar, es que en paralelo Sony está trabajando en una película de Zelda, la cual estaría siendo diferente a Mario, puesto que no se va a tratar de una interpretación CGI de las aventuras de Link y compañía, sino que está tomando el camino del live action. De esta última no hay demasiados detalles, nada más allá de quién será el productor y el guionista, pero no se tiene una fecha de estreno contemplada y menos un primer vistazo en forma de tráiler.

La segunda película de Mario estrenará el 6 de abril de 2026.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Yo no tendría problema con que solo se limiten al mundo de Mario y ya. Y es que aún faltan personajes por aparecer, como Wario, Waluigi, Yoshi, entre otros.