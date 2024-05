Termina polémica demanda en contra de Nintendo

Desde la salida de Nintendo Switch hasta día de hoy se ha dado una polémica en común, y eso se relaciona al problema del drift que presentaron los controles Joy-Con, dado que ciertos pares en cuestión de pocos días empezaron a reportar los inconvenientes, incluso en el primer día que los clientes usaban la consola. Eso ha llevado a que parte de la comunidad llevara a cabo demandas colectivas que han durado años en contra de la empresa japonesa, y afortunadamente eso habría terminado esta semana.

Dos demandas: Díaz contra Nintendo y también Carbajal, presentadas en 2019 y 2020 respectivamente, finalizarán oficialmente mediante un desestimación con perjuicio por parte del demandante. Significa que las familias han acordado cerrar el caso por completo sin posibilidad de reabrirlo en el futuro, y por ahora no se sabe realmente por qué han dejado que termine, es posible que hayan llegado a un acuerdo con la empresa.

NEW – 5 years of efforts to sue Nintendo over Joy-Con drift have all but ended with a whimper

Plaintiffs (parents/kids) and defendant (Nintendo) in the 2 main class action claims in the U.S., filed in 2019/20, agreed last week to call for their dismissal https://t.co/dTLhP7Wzci pic.twitter.com/DEJM76F9y9

— Stephen Totilo (@stephentotilo) May 13, 2024