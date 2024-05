PlayStation tendrá dos nuevos líderes

En estos momentos la situación de liderazgo está cambiando en PlayStation, pues hace algunas semanas atrás se fue de retiro el CEO de la era inicial de PS5, Jim Ryan, y ahora el cargo ha pasado a manos de Hiroki Totoki, quien en este momento está tratando de llevar la compañía por un rumbo funcional. Sin embargo, parece que esto no va a durar mucho, puesto que finalmente se estarían confirmando a los sucesores verdaderos de Ryan, y sí, se está hablando en plural en esta noticia.

Según lo que se ha mencionado en redes sociales por parte del periodista de Bloomberg, Jason Schreier, Ryan será reemplazado por Hermen Hulst (CEO de estudios) y Hideaki Nishino (CEO de plataformas), quienes le tendrán que reportar a Totoki directamente sobre las decisiones que se están tomando. La fecha para que empiecen a cubrir sus puestos es el próximo 1° de junio de este año, es decir, dentro de un par de semanas más.



Se informa que Hideaki Nishino será nombrado CEO Platform Business Group, y Hermen Hulst será nombrado CEO de SIE-s Studio Business Group.

BREAKING: Sony Interactive Entertainment (PlayStation) will replace former boss Jim Ryan with two new CEOs: Hermen Hulst (CEO of studios) and Hideaki Nishino (CEO of platforms), both reporting to Chairman Hiroki Totoki, company says. Effective June 1.

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 13, 2024