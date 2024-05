Lanzan emulador de PlayStation clásico en iOS

Estamos ante una época en que Apple ha tenido que ser más flexible con lo que se lanza en su tienda de aplicaciones, dado que se ha puesto una ley que permite agregar emuladores que cumplan con ciertos requisitos y que claro, no infrinjan leyes de derechos de autor con los dueños de los videojuegos. Es así que finalmente ha podido llegar uno del PlayStation clásico, aparato que seguro traerá recuerdos a la gente que tuvo la consola en su infancia.

Este se llama Gamma – Game Emulator y aquí están sus características:

¡La emulación de consola de videojuegos ya está aquí! ¡ZodTTD está de regreso y esta vez te trae los juegos clásicos de PS 1! Gamma es el emulador de consola de videojuegos con todas las funciones que esperabas. Guardar estados: – Guarda y carga un juego en cualquier momento. – Guarda automáticamente tu progreso. Sincronización: – Utilice sus servicios de copia de seguridad favoritos para sincronizar sus archivos. – Realiza automáticamente una copia de seguridad de sus estados guardados. Soporte de controlador de hardware: – Admite su consola favorita y controladores de juegos Bluetooth y MFi de PC. – ¡También se admiten teclados Bluetooth y con cable! Skins de control: – De retrato y paisaje bien diseñados. – Crea tus propias skins de control. Ilustraciones de la portada del juego: – Configure rápidamente la portada del juego para sus títulos.

Este ya se puede bajar en la tienda aplicaciones de Apple, ya sea para iPhone o para iPad. Claramente las ISOS no las comparten los creadores del emulador, deben ser buscadas por el usuario.

Vía: Apple

Nota del autor: La verdad estos emuladores no corren nada mal, pero el problema es lo legal al final de cuentas. Sin embargo, a PlayStation ya no le importa tanto su legado, por lo que gran parte del catálogo no está disponible de forma legal, entonces ahí podemos cuestionarnos las cosas.