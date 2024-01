Confirman película de The Mandalorian

Tras el final de la tercera temporada de The Mandalorian, muchos se han preguntado cuál será el siguiente paso para Din Djarin y Grogu. Bueno, por fin tenemos una respuesta, y no será una nueva temporada para la serie de Disney+, en su lugar, estos personajes llegarán a la pantalla grande. Así es, una película de The Mandalorian ya está en producción.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que una película de The Mandalorian protagonizada por Din Djarin y Grogu, la cual lleva el nombre de Mandalorian & Grogu, ya está en desarrollo, y entrará en producción este mismo año. Jon Favreau, co-creador de la serie de Disney+, será el encargado de dirigir esta nueva producción, la cual será producida por Favreau, Kathleen Kennedy, y Dave Filoni. Esto fue lo que comentó Favreau al respecto:

“Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas. La perspectiva de llevar al Mandaloriano y su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante”.

Por su parte, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, agregó lo siguiente:

“Jon Favreau y Dave Filoni han introducido en Star Wars dos personajes nuevos y queridos, y esta nueva historia encaja perfectamente en la pantalla grande”.

The Mandalorian & Grogu se une a la lista de películas en desarrollo de Lucasfilm, incluidas cintas dirigidas por Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold y Dave Filoni, quien también está desarrollando actualmente la segunda temporada de Ahsoka. Por el momento no hay fecha de estreno, pero es muy probable que tengamos más información a lo largo de 2024. En temas relacionados, una cuarta temporada de The Mandalorian ya está en desarrollo. De igual forma, Pedro Pascal dejaría de protagonizar esta serie.

Nota del Editor:

Será interesante ver una película de The Mandalorian, especialmente considerando que este bien podría ser un punto de unión entre las series de Disney+, y el gran conflicto a gran escala en contra de Thrawn en el que Filoni está trabajando para la pantalla grande. Ya no puedo esperar, porque este es el camino.

Vía: Star Wars