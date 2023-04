Confirmada la cuarta temporada de The Mandalorian

La temporada 4 de The Mandalorian ha estado en proceso desde antes de que comenzara la tercera temporada, y después de ese final, estamos contentos de que estemos obteniendo más de Din Djarin y Grogu. En mayo de 2022, el showrunner Jon Favreau -quien también escribió o coescribió cada episodio de la tercera temporada- confirmó que ya estaba escribiendo la temporada 4, insinuando aún más cruces en el futuro de Din.

“Como Dave [Filoni] está haciendo Ahsoka, está influyendo mucho en la escritura que estoy haciendo para la temporada 4“, explicó. Desde entonces, hemos tenido la confirmación de que Filoni dirigirá una nueva película de Star Wars que servirá como culminación de todas las historias hasta la fecha de esta era, incluyendo The Mandalorian, Ahsoka, The Book of Boba Fett y más. Pero no nos adelantemos demasiado. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la temporada 4 de The Mandalorian.

Ten cuidado porque hay importantes spoilers por del final de la temporada 3. Aunque sabemos que viene, aún no tenemos una fecha de inicio confirmada para la temporada 4 de The Mandalorian. Lo único que podemos decir es que definitivamente se lanzará en Disney+ como las otras temporadas, y probablemente contará con ocho episodios.

Por lo general, diríamos que podrías esperar que una nueva temporada se estrenara más tarde en el año después de que la primera temporada se estrenara en noviembre de 2019 y la segunda temporada en octubre de 2020. Sin embargo, las cosas se retrasaron para la temporada 3, que no comenzó hasta marzo de 2023.

Tenemos Ahsoka llegando en agosto de 2022 y Skeleton Crew en algún otro momento de este año. Suponiendo que la filmación comience pronto en la cuarta temporada de The Mandalorian, podríamos esperar que llegue a finales de 2024, tal vez alrededor de la fecha de octubre / noviembre de las dos primeras temporadas. Pero esto es solo una especulación, así que los actualizaremos cuando exista más información confirmada.

Obviamente, Din Djarin y Grogu vivieron para luchar otro día, por lo que puedes esperar que Pedro Pascal regrese como el mandaloriano titular. Antes de entrar en otros regresos esperados de personajes, una advertencia de que estaremos entrando en territorio de spoilers a partir de aquí. Es su última oportunidad para no leer spoilers, ya están advertidos.

Después de la muerte de Paz Vizsla en el penúltimo episodio, estábamos preparados para más muertes desgarradoras en el final, pero todos nuestros héroes sobrevivieron. Ahora que Mandalore está de regreso en manos de los mandalorianos, espera ver más de Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze, Emily Swallow como La Armera y Simon Kassianides como Axe Woves, entre otros.

Una persona que (probablemente) no regresará es Giancarlo Esposito como Moff Gideon, considerando que la fuerza combinada de Din, Bo-Katan y Grogu, así como una nave en llamas, lo dejaron reducido a cenizas. Otras posibles apariciones en la temporada cuatro incluyen a Carl Weathers como Greef Karga, Amy Sedaris como Peli Motto y Paul Sun-Hyung Lee como Carson Teva. Aunque, como se mencionó anteriormente, nada ha sido confirmado todavía.

Vía: Digital Spy