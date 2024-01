Hace tiempo surgió un rumor en donde se señaló que Kaitlyn Dever, actriz reconocida por producciones como Booksmart y Unbelievable, podría darle vida a Abby en la segunda temporada de The Last of Us de HBO. Bueno, el día de hoy estos rumores han llegado a su fin, puesto que información oficial confirma que Dever tendrá la dura tarea de interpretar a la co-protagonista de The Last of Us Part II.

De acuerdo con Variety, HBO ha seleccionado a Kaitlyn Dever para interpretar a Abby en la segunda temporada de The Last of Us. Al respecto, Craig Mazin y Neil Druckmann, co-creadores de esta serie, señalaron lo siguiente:

“Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de talla mundial que encarnen las almas de los personajes en el material original. Nada importa más que el talento y estamos encantados de que una artista aclamada como Kaitlyn se una a Pedro, Bella y el resto de nuestra familia”.

Dever se ha ganado el corazón del público y la crítica al participar en producciones de alto nivel como Last Man Standing, Justified, Unbelievable y Dopesick en el mundo de la televisión. En el ámbito cinematográfico, protagonizó películas como Booksmart, Rosaline, Next Goal Wins y No One Will Save You, la última de las cuales también fue productora ejecutiva. De igual forma, obtuvo una nominación al Globo de Oro por su trabajo en Unbelievable, así como una nominación al Globo de Oro y al Emmy por Dopesick.

Respecto a la segunda temporada de The Last of Us, lo único que sabemos por el momento, es que adaptará los eventos de la secuela de Naughty Dog. Considerando el tamaño de este juego, es muy probable que la segunda temporada esté enfocada en la primera mitad de The Last of Us Part II, la cual es protagonizada por Ellie, interpretada por Bella Ramsey en esta adaptación.

En esta sección de la historia, Abby solo aparece al inicio, por lo que el papel de Dever podría ser algo reducido. Sin embargo, la segunda mitad de The Last of Us Part II, la cual probablemente sea la tercera temporada de la adaptación de HBO, está enfocada por completo en este nuevo personaje, en donde la actriz sería el enfoque principal. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la serie cuente con otra estructura narrativa.

Para aquellos que no han jugado The Last of Us Part II, el trabajo de Naughty Dog está dividido en dos secciones. La primera de estas nos presenta a Ellie en un viaje de autodestrucción y venganza en contra de aquellos que le arrebataron algo muy preciado. La segunda parte, nos presenta a Abby en un conflicto a gran escala, en donde tiene que proteger a un par de niños y reevaluar sus acciones violentas. De esta forma, será interesante ver, no solo como HBO logra recrear algunos de los momentos más interesantes de este título, sino como el público reacciona a estos eventos.

Te recordamos que la primera temporada de The Last of Us ya está disponible en HBO Max, mientras que la segunda temporada ya está en producción. En temas relacionados, se revela el año de estreno para esta esperada continuación. De igual forma, The Last of Us fue la serie más pirateada de 2023.

Nota del Editor:

Kaitlyn Dever es una gran actriz, y si bien no es alguien que asoció directamente con Abby, especialmente considerando su físico y estilo de actuación, no dudo que sea capaz de entregarnos una actuación que esté a la par de lo que Laura Bailey nos entregó en su momento. Solo nos queda esperar y ver cómo le irá.

