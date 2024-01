El control Duke de Xbox está de regreso

El control original de Xbox, conocido como el Duke, es icónico. Si bien muchos podrían argumentar que es algo molesto de usar, nadie puede negar que su diseño marcó a toda una generación. De esta forma, recientemente se ha revelado un nuevo modelo de este mando, el cual podría convertirse en la versión definitiva del Duke.

Como parte de los anuncios que se llevaron a cabo durante el CES 2024, Hyperkin presentó el Hyperkin DuchesS, un control de Xbox que toma el diseño original del Duke, y lo actualiza con características modernas, como joysticks de efecto Hall. Estos utilizan imanes y conductores eléctricos en lugar de la resistencia eléctrica utilizada en los joysticks estándar. De esta forma, se extiende la vida útil del control, ya que no hay fricción real.

El diseño del control aún no es definitivo, y Hyperkin tampoco ha compartido una fecha de lanzamiento ni un precio para el DuchesS. Pese a que las plataformas no fueron confirmadas, es más que obvio que funcionará con el Xbox Series X|S y PC. Aunque unos podrían llegar a pensar que este mando es completamente original, durante la primera generación de Xbox, se puso a la venta el Xbox Controller S, el cual llegó a Japón como una alternativa al Duke. Lamentablemente, no logró ser popular en este mercado, puesto que los jugadores estaban más familiarizados con los mandos Nintendo y PlayStation en ese momento.

Solo nos queda esperar a que el Hyperkin DuchesS, y quizás se convierta en tu control favorito en un futuro. En temas relacionados, el tostador de Xbox ya es una realidad. De igual forma, Xbox está dispuesto a llevar sus exclusivas a consolas de PlayStation y el Switch.

Nota del Editor:

Coleccionar controles se ha vuelto algo en lo que me he involucrado en esta generación, y tener un modelo que asemeje al original Duke es algo que me gustaría tener en mi colección. Sin embargo, no creo que salga barato algo de este estilo.

Vía: IGN