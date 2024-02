Reporte anuncia nueva fecha para el Switch 2

Desde mediados del 2023, se empezaron a distribuir muchas noticias en torno a la evolución de Nintendo, dado que se han lanzado datos sobre cómo va a estar sustituida la famosa Switch 2, ya sea desde su aspecto y hasta los componentes que llevará como una supuesta RAM de 8GB así como una NVIDIA DLSS. De hecho, hasta hace nada de tiempo se mencionó cuando estaría haciéndose la revelación oficial, esperando que los fans de esta marca ya puedan tener este año la nueva consola.

Sin embargo, este último dato puede cambiar según el insider y periodista brasileño de OX do Controle, dado que el dispositivo no estaría llegando hasta el próximo 2025, y esa es información que cinco diferentes fuentes le habrían dado a conocer. Añadiendo que las personas son de tres continentes distintos que supuestamente están ligados a personas de la compañía de Japón, y claro, ya conocerían cuáles son sus movimientos a seguir en la industria.

Ninguém quer ouvir isso, mas essa aqui é bem intensa.

Após consultar 5 fontes de 3 continentes diferentes, todos ecoando basicamente a mesma coisa, O X do Controle hoje revela: o lançamento do sucessor do Switch só deve acontecer em 2025.

Detalhes no episódio. https://t.co/PqVik1A3gF

— PH (@phluttilippe) February 16, 2024