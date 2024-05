Red Dead Redemption por fin llegará a PC

Rockstar es una compañía que le da un gran peso a las consolas, dejando en segundo plano a la PC. Esto lo podemos ver en títulos como Grand Theft Auto, en donde cada nueva entrega tarda años en estar disponible en Steam. Ahora, se ha revelado que a 14 años de su lanzamiento original, el primer Red Dead Redemption estará disponible en PC en un futuro.

Aunque Rockstar no ha compartido información oficial, se ha descubierto que el código fuente en el sitio de la compañía hace referencia a la llegada de Red Dead Redemption a PC en un futuro. Esto es lo que se menciona al respecto:

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk

— Tez2 (@TezFunz2) May 13, 2024