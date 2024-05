Estamos a solo unos días de la revelación oficial del siguiente Assassin’s Creed. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha dado a conocer que Codename Red, el título que por fin se llevará a cabo en Japón, ya tiene nombre oficial, y pronto tendremos los primeros detalles oficiales de esta entrega.

Será el próximo 15 de mayo a las 9:00 AM (hora del Pacífico), o 10:00 AM (hora de la Ciudad de México), cuando Ubisoft lleve a cabo una presentación especial enfocada a darnos el primer vistazo a Assassin’s Creed: Shadows, el nombre oficial de Codename Red.

Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/xc1Q10N4Vh

— Assassin's Creed (@assassinscreed) May 13, 2024