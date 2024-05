Nintendo podría lanzar nuevo producto de Zelda: Breath of The Wild

Parece broma, pero hace justo un año se lanzo uno de los mejores juegos del 2023, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, nueva aventura de la franquicia que nos ofreció una segunda vuelta completa por el Hyrule que ya conocíamos pero con retos nunca antes vistos. Y aunque sería lógico que Nintendo continuase lanzando productos de este, como por ejemplo el libro y soundtrack que revelaron, también se ha mencionado que Breath of The Wild aún tendría algo que dar.

Un filtrador conocido de SEGA y Nintendo que se hace llamar Midori en las redes sociales, ha mencionado que ha salido a la luz el nombre clave de U-King-O, y para quienes hayan estado al pendiente del desarrollo del juego anterior de Zelda, U-King era el apodo del título antes de ser lanzado en Switch y Wii U. Con eso en mente, es posible que esta aventura de mundo abierto pueda expandirse a más lugares que solo las plataformas que ya conocemos.

Se ha dado el ejemplo de que Nintendo cuando hace ports les hace una alteración en el nombre clave, y eso se vio con Captain Toad: Treasure Tracker, dado que a este se le nombraba como Kinopio, después cuando se lanzó en Switch era Kinopio- S y en 3DS Kinopio-C. Por lo que esa letra “O” para Zelda puede significar que están planeando un nuevo port, y este podría ser ni más ni menos que con la siguiente consola que están trabajando en estos momentos.

De hecho, cuando los primeros rumores de Switch 2 salieron a la luz, se habló de que en Gamescom 2023 se mostró el prototipo, mismo que estaría corriendo una versión más avanzada de Breath of The Wild, donde principalmente se notaba el salto en la resolución y 60 cuadros por segundo estables. Por lo que es posible que esta versión mejorada del juego al final se haga comercial, y si eso pasa, es muy posible que Final Fantasy VII Remake también sea una realidad.

Recuerda que el juego está disponible en Switch. En Wii U se ha descontinuado por la eShop cerrada de la consola.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: No sé qué tanto público se atrevería a comprar otra vez Breath of The Wild, al menos que haya un añadido significativo para que el fan compre “el sombrero nuevo”. Eso último podría funcionar en dado caso.