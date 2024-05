¿Un nuevo Sly Cooper está en camino?

Han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Ghost of Tsushima, y muchos se preguntan en qué está trabajando Sucker Punch. Aunque muchas filtraciones y rumores apuntan a que una secuela de su juego de 2020 está en camino, nueva información asegura que en realidad veremos el regreso de Sly Cooper.

La última entrega protagonizada por este mapache fue Sly Cooper: Thieves in Time en 2013. Desde entonces, la franquicia se ha mantenido en silencio, con solo un par de referencias en otros juegos de PlayStation. De esta forma, Jeff Grubb ha señalado que ha escuchado múltiples fuentes que aseguran que una nueva entrega de Sly Copper estaría en camino para el PlayStation 5.

Ahora, el nuevo Sly Cooper no ha sustituido el desarrollo de Ghost of Tsushima 2. La secuela aún sucederá, pero antes del regreso de Jin Sakai, la icónica franquicia de Sucker Punch tendrá una nueva entrega. Por el momento se desconoce la escala de este proyecto, si será un desarrollo AAA, o algo más pequeño para ver su lanzamiento en un futuro cercano.

Si bien la información de Jeff Grubb suena posible, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, ha señalado que un nuevo Sly Cooper no está en desarrollo, y la razón por la cual no tenemos información sobre Ghost of Tsushima 2 se debe a que el desarrollo de juegos AAA toma entre cinco y siete años. Schreier menciona que Sucker Punch es un estudio pequeño en comparación con otros equipos de PlayStation, como Naughty Dog y Santa Monica, por lo que trabajan en un solo proyecto a la vez.

No truth to this one, sorry to say. Sucker Punch is a one-project studio. The reason Ghost of Tsushima 2 isn't out yet is because AAA video games now take 5-7 years to make. (Also, Sucker Punch is smaller than most other AAA game developers) https://t.co/5dlR5fcgZo

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 12, 2024