Actualmente, títulos como Uncharted 4, God of War y Horizon Zero Dawn ya están disponibles en PC. Por mucho tiempo, estas experiencias solo se podían jugar en una consola de PlayStation, pero hoy en día están disponibles para un mayor público. Ahora, se ha confirmado que una de las más grandes exclusivas de Sony en los últimos años por fin llegará a tiendas como Steam, estamos hablando de Ghost of Tsushima.

Después de múltiples filiaciones y rumores, se ha confirmado que Ghost of Tsushima Director’s Cut llegará a PC el próximo 16 de mayo de 2024, y en estos momentos ya es posible realizar la pre-orden en Steam. Esta versión no solo incluye el aclamado título que Sucker Punch nos entregó en el 2020, sino que también incluye el DLC de Iki Island, una expansión con una nueva región para explorar.

Esta versión cuenta con soporte para Ultrawide (21:9), Super Ultrawide (32:9) e incluso para triple monitor 48:9. De igual forma, hace uso de la tecnología de NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS, y es compatible con NVIDIA Reflex y NVIDIA DLAA para mejorar la calidad de la imagen.

Al igual que otros ports de juegos del PS5, Ghost of Tsushima Director’s Cut en PC tendrá soporte para el DualSense, por lo que podrás disfrutar de la retroalimentación háptica y los triggers adaptativos, siempre y cuando el control esté conectado por medio de un cable, aunque también es posible usar un mouse y teclado.

Similar a otros trabajos similares, Nixxes Software son los encargados de este port, y considerando lo que han hecho en el pasado, podemos esperar una muy buena versión, aunque probablemente no esté libre de un par de errores en su lanzamiento. De igual forma, por el momento no hay información sobre las especificaciones técnicas, pero es muy probable que estos detalles se den a conocer semanas antes de su lanzamiento.

Recuerda, Ghost of Tsushima Director’s Cut llegará a PC el próximo 16 de mayo de 2024. En temas relacionados, estas son las especificaciones técnicas de Horizon Forbidden West en PC. De igual forma, hay malas noticias sobre la película de Ghost of Tsushima.

Nota del Editor:

Estas son buenas noticias para todos. Ghost of Tsushima es uno de los mejores juegos de mundo abierto de los últimos años, y vale mucho la pena. Si nunca has disfrutado de este título, ha llegado el momento perfecto para esta historia de venganza y brutalidad.

Vía: PlayStation