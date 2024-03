Filtran nuevo control de Xbox Series X|S

A lo largo de las últimas dos generaciones, Xbox se ha caracterizado por ofrecer una gran selección de controles con diferentes diseños. A principios de este año, la compañía reveló su línea Vapor, la cual nos ofrece diseños únicos para el mando del Series X|S. Ahora, recientemente se filtró un nuevo modelo, el cual estaría disponible el próximo mes.

De acuerdo con billbil-kun, un famoso minero de datos, ya está en camino el control Nocturnal Vapor, el cual estaría disponible el próximo 9 de abril, y las pre-órdenes comenzarían una semana antes en el sitio de Xbox Design Lab. Este modelo tendría un precio estándar de $69.99 dólares. Este control continuaría con lo visto en los modelos Stormcloud Vapor y Dream Vapor, los cuales han estado disponibles desde febrero de este año.

Según Microsoft, cada control en esta línea presenta un patrón dinámico que es único, lo que significa que cada mando producido será ligeramente diferente. De esta forma, podemos esperar más productos de este estilo en un futuro. Sin embargo, la compañía ya estaría trabajando en un modelo que no solo ofrecería un diseño diferente, sino múltiples mejoras.

Como parte de una serie de filtraciones en septiembre de 2023, se dio a conocer que Microsoft está trabajando en un control bajo el nombre código de Sebile. Los documentos señalaron que este mando contaría con retroalimentación háptica mejorada, un acelerómetro y una batería recargable y reemplazable. Aunque por el momento no hay información oficial, se espera que este nuevo control esté disponible junto al Xbox Series X completamente digital, consola que se ha rumoreado y filtrado por años.

Recuerda, el nuevo control Nocturnal Vapor estaría disponible el 9 de abril de 2024 a un precio de $69.99 dólares. Solo nos queda esperar a que Microsoft comparta más información oficial. En temas relacionados, reportan bajas ventas del Xbox Series X|S. De igual forma, ya estaría en desarrollo un Xbox portátil.

Nota del Editor:

El control de Xbox cuenta con un diseño casi perfecto. Microsoft no necesita hacerle grandes modificaciones al mando, algo que también puede verse como un aspecto negativo, puesto que no da pie a una serie de innovaciones, algo que no sería del agrado de muchos jugadores.

Vía: VGC