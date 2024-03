Estados Unidos lanza demanda en contra de Apple

No hay duda de que la compañía Apple se ha convertido en una de las empresas más grandes del mundo, y eso se debe a que ofrecen dispositivos que la gente considera como innovadores, a la vez de prácticos al momento de conocer las diferentes funciones que estos llevan dentro. Sin embargo, hay ciertos detalles en los cuales los de Cupertino flaquean, y eso es el no dejar conocer poco más de su software, lo cual representa una especie de limitante para quienes deseen saber más del funcionamiento de la tecnología.

Con eso en mente el departamento de justicia de los Estados Unidos ha presentado una demanda en contra de la marca de la manzana, eso se debe a las conductas monopólicas que han manejado por años, desde el mantenerse en marketing sobre todo los competidores, así como evitar que la gente pueda mudarse a otros celulares. Igualmente, desde hace años se ha dicho que el no poner conexiones regulares de USB como los demás también hace que comprar accesorios sea una tarea complicada.

Algo que también no se puede olvidar a pesar de que estén haciendo el cambio, al menos en Europa, es el hecho de que no se pueden hacer compras externas de la tienda de aplicaciones, por lo que forzosamente se llevan un porcentaje de lo que el usuario le paga a los diferentes servicios. Como mencionamos, al menos en un continente del mundo ya se están cambiando estas medidas, pero aún falta que la expansión sea lleve a cabo en lugares del mercado más importantes aún como Asia.

De igual manera se habla de la falta de apertura al chip NFC del iPhone y el Apple Watch, para que su uso no esté limitado a los pagos contactless a través del conocido Apple Pay. Esta demanda contra se presentó en el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey y los acusa de violar la sección 2 de la Sherman Antitrust Act, o Ley Antimonopolio Sherman. Se incluyen testimonios que indican la subida de precios de estos aparatos cada año y que su calidad nunca mejora, al contrario, se hace más efímera para que el usuario compre con más frecuencia.

Aquí lo mencionado por Merrick Garland, fiscal general de EE. UU:

Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violen las leyes antimonopolio. Alegamos que Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes, no simplemente por adelantarse a la competencia en cuanto a los méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Si no se le pone freno, Apple no hará más que seguir fortaleciendo su monopolio de los teléfonos inteligentes. El Departamento de Justicia hará cumplir enérgicamente las leyes antimonopolio que protegen a los consumidores de precios más altos y menos opciones. Esa es la obligación legal del Departamento de Justicia y lo que el pueblo estadounidense espera y merece.